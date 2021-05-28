Україна виграла ще одне "золото" чемпіонату Європи з кульової стрільби

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходить в хорватському Осієку Олег Омельчук завоював золото в стрільбі з пістолета з 50-метрової дистанції.

У фіналі Омельчук набрав 569 очок за підсумками шести спроб і на 7 очок випередив серба Даміра Мікеца.

"Бронза" у ще одного представника України - Віктора Банькіна. Він набрав 559 очок.

Омельчук став триразовим чемпіоном Європи. У 2014 році він виграв "золото" в стрільбі з пістолета з 10-метрової дистанції, а в 2019 році зайняв перше місце разом з Оленою Костевич у міксті.

Всього в скарбничці збірної України три медалі континентальної першості. Раніше чемпіонками Європи в командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета з дистанції в 10 метрів стали Олена Костевич, Поліна Колесникова і Юлія Коростильова.