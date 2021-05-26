Українки "перестріляли" росіянок і стали чемпіонками Європи

З 20 травня по 6 червня хорватське місто Осієк приймає Чемпіонат Європи з кульової стрільби.
Жіноча збірна України стала володаркою золотих медалей у командних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.
У фіналі Олена Костевич, Поліна Колеснікова і Юлія Коростильова перемогли росіянок - 17:11.
💙🥇👍Наша перемога в Осієку!!!— НОК України (@OlympicUA) May 25, 2021
Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобуває ЗОЛОТО чемпіонату Европи у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м.
Вітаємо!!! pic.twitter.com/hlC2D2haZ5
В аналогічному фіналі за "бронзу" збірна Сербії перемогла Польщу - 16:8.