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Українки "перестріляли" росіянок і стали чемпіонками Європи

У Хорватії проходить ЧЄ зі стрільби.

Фото: НОК України

З 20 травня по 6 червня хорватське місто Осієк приймає Чемпіонат Європи з кульової стрільби.

Жіноча збірна України стала володаркою золотих медалей у командних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

У фіналі Олена Костевич, Поліна Колеснікова і Юлія Коростильова перемогли росіянок - 17:11.

В аналогічному фіналі за "бронзу" збірна Сербії перемогла Польщу - 16:8.

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