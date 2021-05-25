Гвардіола удостоївся призу імені Алекса Фергюсона

Хосепа визнали найкращим тренером року в Англії.

Головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола завоював приз імені сера Алекса Фергюсона, який присуджують найкращому наставнику в Англії за версією Асоціації менеджерів.

50-річний каталонець випередив у голосуванні головного тренера "Лідса" Марсело Б'єлсу, Даніеля Фарке, який вивів "Норвіч" в АПЛ, Емму Хеєс з жіночої команди "Челсі", Девіда Моєса, який вивів "Вест Гем" у Лігу Європи, і Брендана Роджерса, який з "Лестером" завоював Кубок Англії.

Нагадаємо, цього сезону "МанСіті" вже завоював два призи - став чемпіоном АПЛ і виграв Кубок Англійської ліги.

Крім того, "містяни" можуть поповнити багаж завойованих трофеїв і зробити требл, якщо 29 травня обіграють "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів.