Збірна України посіла шосте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з карате

В активі нашої команди чотири медалі.

Збірна України з карате зайняла шосте місце в медальному заліку чемпіонату Європи, який пройшов у хорватському Поречі.

У скарбничці нашої команди чотири медалі: по одному "золоту" і "сріблу" і дві "бронзи".

Чемпіоном став Станіслав Горуна, який виступає у ваговій категорії до 75 кг.

Зазначимо, що це перша золота медаль для українського чоловічого карате на континентальних першостях.

"Срібло" виграла Аніта Серьогіна (до 61 кг).

Бронзова нагорода дісталася Катерині Кривій (до 50 кг). Ще одну "бронзу" принесла чоловіча команда куміте в складі Станіслава Горуни, Валерія Чеботаря, Андрія Торошанка, Костянтина Цимбала, Ризвана Талібова, Андрія Заплітного і Ігоря Лагунова.

Переможцем медального заліку ЧЄ стала збірна Туреччини, яка виграла шість золотих, дві срібні і одну бронзову нагороди.