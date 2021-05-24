​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
У Китаї через крижаний дощ та сильний вітер загинув 21 бігун
У Китаї через крижаний дощ та сильний вітер загинув 21 бігун
У Мінську затримали засновника телеграм-каналу NEXTA (оновлено)
У Мінську затримали засновника телеграм-каналу NEXTA (оновлено)
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Переможця "Євробачення" запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу
Переможця "Євробачення" запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу
В Італії впала кабіна на канатній дорозі, загинуло 14 осіб (оновлено)
В Італії впала кабіна на канатній дорозі, загинуло 14 осіб (оновлено)
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta
У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta
ГоловнаСпорт

Збірна України посіла шосте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з карате

В активі нашої команди чотири медалі.

Збірна України посіла шосте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з карате
Станислав Горуна
Фото: World Karate Federation

Збірна України з карате зайняла шосте місце в медальному заліку чемпіонату Європи, який пройшов у хорватському Поречі.

У скарбничці нашої команди чотири медалі: по одному "золоту" і "сріблу" і дві "бронзи".

Чемпіоном став Станіслав Горуна, який виступає у ваговій категорії до 75 кг.

Зазначимо, що це перша золота медаль для українського чоловічого карате на континентальних першостях.

"Срібло" виграла Аніта Серьогіна (до 61 кг).

Бронзова нагорода дісталася Катерині Кривій (до 50 кг). Ще одну "бронзу" принесла чоловіча команда куміте в складі Станіслава Горуни, Валерія Чеботаря, Андрія Торошанка, Костянтина Цимбала, Ризвана Талібова, Андрія Заплітного і Ігоря Лагунова.

Переможцем медального заліку ЧЄ стала збірна Туреччини, яка виграла шість золотих, дві срібні і одну бронзову нагороди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також