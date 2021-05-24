Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський

Нападник "Баварії" Роберт Левандовський став володарем "Золотого бутса" за підсумками сезону-2020/21 як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів.

У підсумковому турі Бундесліги 32-річний поляк установив остаточний рахунок у матчі проти "Аугсбурга" - 5:2.

Це був 41-й гол Роберта в чемпіонаті Німеччини.

Огляд матчу "Баварія" - "Аугсбург".

Очки в рейтинг нараховують за сумою забитих м'ячів, помноженою на відповідний коефіцієнт чемпіонату, який у топ-5 лігах дорівнює двом.

Таким чином, Левандовський набрав 82 очки.

На другому місці розташувався форвард "Барселони" Ліонель Мессі (30 голів, 60 очок). Замкнув першу трійку Кріштіану Роналду з "Ювентуса" (29 голів, 58 очок).

Для Левандовського це перша в кар'єрі перемога в суперечці за "Золотий бутс".