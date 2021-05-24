Нападник "Баварії" Роберт Левандовський став володарем "Золотого бутса" за підсумками сезону-2020/21 як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів.
У підсумковому турі Бундесліги 32-річний поляк установив остаточний рахунок у матчі проти "Аугсбурга" - 5:2.
Це був 41-й гол Роберта в чемпіонаті Німеччини.
Огляд матчу "Баварія" - "Аугсбург".
Очки в рейтинг нараховують за сумою забитих м'ячів, помноженою на відповідний коефіцієнт чемпіонату, який у топ-5 лігах дорівнює двом.
Таким чином, Левандовський набрав 82 очки.
На другому місці розташувався форвард "Барселони" Ліонель Мессі (30 голів, 60 очок). Замкнув першу трійку Кріштіану Роналду з "Ювентуса" (29 голів, 58 очок).
Для Левандовського це перша в кар'єрі перемога в суперечці за "Золотий бутс".
- 1. Роберт Левандовський ("Баварія") - 82 очки (41 гол)
- 2. Ліонель Мессі ("Барселона") - 60 очок (30 голів)
- 3. Кріштіану Роналду ("Ювентус") - 58 очок (29 голів)
- 4. Андре Сілва ("Айнтрахт") - 56 очок (28 голів)
- 5. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 54 очки (27 голів)
- 6. Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд) - 54 очки (27 голів)
- 7. Ромелу Лукаку ("Інтер") - 48 очок (24 голи)
- 8-10. Герард Морено ("Вільярреал"), Карім Бензема ("Реал") і Гаррі Кейн ("Тоттенгем") - 46 очок (23 голи).