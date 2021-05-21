Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А

Півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського визнано найкращим гравцем травня в Серії А, повідомляє пресслужба ліги.

Вручення нагороди відбудеться в неділю, 23 травня, перед матчем "Аталанта" - "Мілан".

В останніх чотирьох іграх бергамців проти "Сассуоло", "Беневенто", "Парми" і "Дженоа" українець забив два голи і віддав три результативні передачі.

Крім того, на рахунку Руслана - єдиний гол "Аталанти" у фінальному матчі Кубка Італії проти "Ювентуса" - 1:2.

Додамо, що підлеглі Джан П'єро Гасперіні, незалежно від результату матчу проти Rossoneri, забезпечили собі вихід наступного року в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що Маліновський відзначився результативною дією в 11-му матчі за "Аталанту" поспіль.