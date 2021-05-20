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Буффон вигравав Кубок Італії з К'єзой-батьком і К'єзой-сином

Дивовижні історії Кубка Італії.

Джанлуїджі Буффон
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Буффон

Напередодні "Ювентус" обіграв "Аталанту" (2:1) і рекордно - учотирнадцяте - виграв Кубок Італії.

Цей трофей став для легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона останнім у футболці "Ювентуса".

Цікаво, що Джанлуїджі вигравав Кубок Італії як з Енріко К'єзой, так і з його сином Федеріко.

Свій перший Кубок Італії Буффон завоював в 1999 році, виступаючи за "Парму". Його одноклубником був нападник Енріко К'єза.

Через 22 роки Джанлуїджі виграв свій шостий Кубок Італії разом з сином Енріко, Федеріко К'єзой.

Огляд матчу "Ювентус" - "Аталанта".

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