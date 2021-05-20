Напередодні "Ювентус" обіграв "Аталанту" (2:1) і рекордно - учотирнадцяте - виграв Кубок Італії.
Цей трофей став для легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона останнім у футболці "Ювентуса".
Цікаво, що Джанлуїджі вигравав Кубок Італії як з Енріко К'єзой, так і з його сином Федеріко.
Свій перший Кубок Італії Буффон завоював в 1999 році, виступаючи за "Парму". Його одноклубником був нападник Енріко К'єза.
Через 22 роки Джанлуїджі виграв свій шостий Кубок Італії разом з сином Енріко, Федеріко К'єзой.