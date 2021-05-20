Чого очікувати від збірної України на Євро-2020?

Які шанси збірної України вийти з групи в раунд плей-офф? У яких матчах квартету команді Андрія Шевченка потрібно обов'язково набирати очки? Відповіді на ці питання ви знайдете в нашому анонсі.

Україна стане другою в групі?

Жереб групової стадії Євро-2020 відправив України в квартет C, куди також потрапили національні команди Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Не дивно, що очевидним фаворитом цієї групи експерти вважають голландську збірну, яка після затяжної кризи знову рветься в еліту європейського і світового футболу, повідомляє https://fanday.net/.

Якщо з претендентом на першу сходинку все зрозуміло, то за друге місце, на думку експертів, поборються Україна й Австрія. Згідно з оцінками експертів, очна дуель підопічних Андрія Шевченка з австрійцями стане вирішальною у розподілі сил. Відзначимо, що стартовий матч на турнірі українська збірна проведе з фаворитом групи — Нідерландами, наступні матчі з Північною Македонією й Австрією.

Таким чином, вирішальним для «жовто-синіх» стане останній тур, до якого, бажано підійти з чотирма очками в активі.

Можливий вихід з третього місця?

Майбутній європейський футбольний форум стане другим в історії, який проводиться в оновленому форматі. Кількість учасників розширена до 24 команд, а крім перших двох місць в групах, путівки в раунд плей-офф отримають ще чотири кращі збірні, які посіли третє місця в своїх квартетах (всього шість груп).

Так ось, визначається це четвірка стандартним методом. В першу чергу враховуючи очки, потім кількість перемог і різниця забитих і пропущених голів. Таким чином, кожен набраний бал для збірної України суттєво підвищує шанси на прохід в плей-офф з однієї з трьох позицій.

Хто головний фаворит турніру?

Очевидного фаворита на Євро-2020 експерти не визначають. І все ж, в списку головних претендентів є фаворит, і це збірна Англії. Слідом за нею в розподілі шансів йдуть команди Франції та Бельгії, а далі розташовуються Іспанія й Португалія.

Нагадаємо, що останній Чемпіонат Європи виграла команда Португалії, яка влітку 2016 року перемогла в фіналі Францію.