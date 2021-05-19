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Пелосі закликає бойкотувати зимові Олімпійські ігри в Китаї

Уряд Китаю звинувачують у порушенні прав людини.

Пелосі закликає бойкотувати зимові Олімпійські ігри в Китаї
Ненсі Пелосі
Фото: EPA/UPG

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі на двопартійних слуханнях у Конгресі США закликала до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні наступного року через побоювання з приводу порушень прав людини, повідомляє ВВС.

"Я пропоную і підтримую тих, хто пропонував те саме. Дипломатичний бойкот. Керівники провідних світових держав повинні відмовитися від участі в Олімпійських іграх у КНР. Давайте не будемо робити честь китайському уряду поїздкою глав держав у Китай", - заявила Пелосі.

"Якщо глави держав поїдуть до Китаю в світлі геноциду, дійсно виникає питання, який моральний авторитет у вас є, щоб знову говорити про права людини в будь-якому місці у світі?" - підкреслила пані спікер.

У відповідь представник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пеньюй різко відгукнувся про пропозицію Пелосі.

"Цікаво, що змушує деяких американських політиків думати, що вони насправді мають так званий "моральний авторитет"? Що стосується питань прав людини, вони не в змозі ні історично, ні зараз виступати з безглуздою і безпідставною критикою Китаю", - зазначив дипломат.

Вважається, що Китай затримав понад мільйон уйгурів та інших мусульман у Сіньцзяні, великому регіоні на північному заході Китаю.

Більшість затриманих відправлено до установ "перевиховання", де їх утримують протягом невизначеного періоду часу без пред'явлення звинувачень.

Зазначимо, що Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, більш ніж 80% японців проти проведення Олімпійських ігор в Токіо 2021 року.

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