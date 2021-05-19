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Першого гравця "Челсі" включено до Залу слави Англійської прем'єр-ліги

Френк Лемпард став п'ятим учасником елітного клубу.

Першого гравця "Челсі" включено до Залу слави Англійської прем'єр-ліги
Френк Лемпард
Фото: EPA/UPG

Колишній півзахисник і головний тренер "Челсі" Френк Лемпард увійшов до Залу слави Англійської прем'єр-ліги, повідомляє пресслужба АПЛ.

"Півзахисник, який вважається одним з кращих свого покоління, якого фанати "Челсі" називають героєм і поважають усі футбольні кола", - пояснили свій вибір у Прем'єр-лізі.

Лемпард виступав за "пенсіонерів" з 2001 по 2014 рік. За цей час він виграв три чемпіонські титули в АПЛ, забивши при цьому 177 голів, що є рекордом турніру для півзахисників. Крім того, він чотири рази вигравав Кубок Англії, а також двічі ставав володарем Кубка англійської ліги і Суперкубка Англії.

Нагадаємо, що Лемпард став п'ятим футболістом, що потрапив у Залу слави АПЛ. Раніше такої честі удостоїли Алана Ширера, Тьєррі Анрі, Еріка Кантона і Роя Кіна.

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