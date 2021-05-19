Першого гравця "Челсі" включено до Залу слави Англійської прем'єр-ліги

Колишній півзахисник і головний тренер "Челсі" Френк Лемпард увійшов до Залу слави Англійської прем'єр-ліги, повідомляє пресслужба АПЛ.

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide



🔵 Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD — Premier League (@premierleague) May 19, 2021

"Півзахисник, який вважається одним з кращих свого покоління, якого фанати "Челсі" називають героєм і поважають усі футбольні кола", - пояснили свій вибір у Прем'єр-лізі.

Лемпард виступав за "пенсіонерів" з 2001 по 2014 рік. За цей час він виграв три чемпіонські титули в АПЛ, забивши при цьому 177 голів, що є рекордом турніру для півзахисників. Крім того, він чотири рази вигравав Кубок Англії, а також двічі ставав володарем Кубка англійської ліги і Суперкубка Англії.

Нагадаємо, що Лемпард став п'ятим футболістом, що потрапив у Залу слави АПЛ. Раніше такої честі удостоїли Алана Ширера, Тьєррі Анрі, Еріка Кантона і Роя Кіна.