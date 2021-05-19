"Барселона" взяла 100-мільйонний кредит, щоб розплатитися з гравцями

Президент "Барселони" Жоан Лапорта взяв в американському інвестиційному банку позику на 100 млн євро, щоб погасити заборгованість із зарплати перед футболістами, повідомляє ESPN.

При цьому уточнюється, що банк може відкрити "Барсі" кредитну лінію на загальну суму 500 млн, але тільки 100 з них можна скерувати на виплати зарплат.

Гравці "Барси" отримують відносно низьку щомісячну зарплату, при цьому основна частина їхніх доходів виплачується двома частинами: в грудні чи січні та в кінці сезону.

Пандемія коронавірусу посилила фінансові проблеми "Барси" і дозволила збільшити загальний борг клубу майже до 1,2 млрд євро.

З початку пандемії гравці "Барси" погодилися на різні заходи, щоб допомогти клубу, включаючи тримісячне скорочення заробітної плати в березні минулого року і схему відстрочки платежів на початку цього сезону, однак фінансове становище "блаугранас" залишається нестабільним.

За інсайдерською інформацією, були щирі побоювання, що якщо клуб не зможе покрити близько 40% фонду заробітної плати, питання передадуть в Іспанську асоціацію футболістів (AFE). Це могло призвести до санкцій проти "Барси", тому підкреслюється важливість взятого кредиту.