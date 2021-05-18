Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот

Загалом за рік ресторанний бізнес втратив майже 40% від працюючих закладів.

Після весняного локдауну 14% закладів громадського харчування, закриті через карантин, так і не відчинилися, а їх обіги скоротилися на 12%.

Про це повідомляє сервіс моніторингу "Опендатабот" з посиланням на дані IТ-компанії Poster.

"У 20 числах березня у Києві, Львові, Одесі був введений локдаун, який завершився наприкінці квітня. В умовах обмежень «червоної» зони ресторани могли працювати лише на виніс. В деяких областях обмеження були зняті раніше, тому вже наприкінці квітня спостерігався незначний зріст", - зазначається в дослідженні.

На травневі свята обмеження були зняті, проте за цей період відновитися не вдалося. Відкрилося +2% ресторанів. Обіг також збільшився лише на 2% у порівнянні з показниками локдауну.

Загалом за рік ресторанний бізнес втратив майже 40% від працюючих закладів.

Нагадаємо, раніше голова Уряду Денис Шмигаль зазначав, що Кабмін виплатив одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень власникам та працівникам закладів, постраждалих від карантинних обмежень, на загальну суму 1 мільярд гривень.

Станом на 8 травня всі області України вийшли з “червоної” зони.