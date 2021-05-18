Снайпер поранив українського бійця на Донбасі

Протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав поранення, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Так, поблизу Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Пісків окупанти два рази здійснили обстріл у бік наших позицій з мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів. Неподалік Зайцевого противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Опитного – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний", - повідомляють у штабі.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Також Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, увечері 17 травня, найманцями було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. В якості місць вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21.

"Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Традиційно, обстріли з боку окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними «вкидами». Українська сторона СЦКК зафіксувала дані грубі порушення та поінформувала представників СММ ОБСЄ.", - зазначають українські військові.

Станом на 7:00 18 травня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.