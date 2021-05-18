Робоча група при президентові з питань зниклих безвісти не засідала з минулого року, - Денісова

На тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей налічується 258 зниклих безвісти громадян України.

З минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові України з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за результатами зустрічі з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, та представниками громадських організацій, що представляють інтереси членів родин зазначених осіб.

За словами Денісової, наразі на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей налічується 258 зниклих безвісти громадян України.

“Матері висловили занепокоєння тим фактом, що з минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові України з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених). Востаннє засідання члени робочої групи збиралися 9 липня 2020 року”, - повідомила Денісова.

На думку омбудсмана, для ефективної роботи групи необхідно оновити її склад. Туди мають увійти представники родин осіб зниклих безвісти, громадських організацій та владних структур.

“З такою пропозицією звертатимуся до голови Офісу президента України Андрія Єрмака”, - наголосила Денісова.

Нагадаємо, станом на середину квітня контрольовані Росією сили утримували на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців.