Зловмисники викрадали термінали, які потім розбирали та діставали з них касети з готівкою.

Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які вчиняли крадіжки, а нещодавно - підірвали банкомат у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зловмисники викрадали термінали, які в подальшому розбирали та діставали з них касети з готівкою. Наразі в рамках досудового розслідування слідчі збирають доказову базу для притягнення їх до відповідальності. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

"За силової підтримки поліцейських полку поліції особливого призначення №1 ми затримали фігурантів одразу після вчинення злочину на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці, де шляхом підриву банкомату вони намагались заволодіти грішми. 44-річного мешканця столиці та 40-річного мешканця Київщини ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також з’ясували, що вони вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання затриманих та в їх автомобілях. У ході слідчих дій поліцейські виявили пристрій для виключення сигналів GPS-навігацій, частини банківських терміналів, номерні знаки, ножі, гроші та особисті речі правопорушників. Речові докази вилучили та направили на проведення відповідних експертних досліджень.

"На даний час затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 15, частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України. Це – замах на крадіжку, та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також у нас є всі підстави вважати, що зловмисники причетні ще до ряду крадіжок, скоєних на території столиці, доведенням яких займається слідство", - додав Крищенко.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, у грудні минулого року в Києві на Троєщині підірвали банківський термінал, але не змогли забрати гроші.