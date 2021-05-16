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ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса

Постраждалого ушпиталили до лікарні з пораненням в груди.

Патрульні поліцейські Києва затримали чоловіка, який вистрілив у водія автобуса.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Інспектори, які прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія”, – йдеться у повідомленні.

Патрульні почали переслідувати ймовірного стрільця - на команди зупинитися він не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер.

Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.

Водія ушпиталили до лікарні з пораненням в груди.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин пригоди та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Нагадаємо, 3 травня на Івано-Франківщині чоловік вчинив стрілянину на автозаправці, поранив двох людей та втік на автомобілі у невідомому напрямку. Невдовзі поліція затримали 33-річного місцевого жителя.

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