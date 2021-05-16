За добу окупанти 16 разів порушили режим припинення вогню, військовий поранений

У суботу, 15 травня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Поблизу Пісків окупанти три рази здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів.

Біля населених пунктів Широкине та Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У передмісті Старогнатівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Гладосове – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Вчора один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

Станом на 07:00 16 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 14 травня, у районі бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

13 травня від кулі російського снайпера загинув сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського 39-річний Павло Колесник із Чернігівщини.