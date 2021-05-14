Від кулі російського снайпера в районі Пісок загинув військовий з Чернігівщини

Учора в зоні операції Об’єднаних сил від кулі російського снайпера загинув сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського 39-річний Павло Колесник із Чернігівщини.

Фото: facebook.com/58OMPBr

Про це повідомила пресслужба бригади.

"13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - сказано в повідомленні.

Військовий був родом з с. Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року.

Командування бригади та весь особовий склад висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

У Чернігівському обласному військовому комісаріаті повідомили, що Колесник був призваний на військову службу за контрактом. У загиблого залишилася дружина та донька.

Павло Колесник – п’ята бойова втрата ЗСУ від початку травня.

6 травня від обстрілу з РПГ та стрілецької зброї в районі смт Новотроїцьке на Донеччині загинув боєць 93-ї омбр старший солдат Дмитро Товчигречка.

Того ж дня в районі селища Піски на Донеччині загинув боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Коробцов.

7 травня в госпіталі у Львові помер Юрій Опришко з 53-ї омбр, який був поранений ще 9 квітня кулею снайпера поблизу села Старогнатівка на Донеччині.

8 травня у Харкові помер старший солдат, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Городніченко, якого 28 квітня в районі селища Зайцеве Донецької області поранив ворожий снайпер.