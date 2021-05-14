Від кулі російського снайпера в районі Пісок загинув військовий з Чернігівщини

Учора в зоні операції Об’єднаних сил від кулі російського снайпера загинув сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського 39-річний Павло Колесник із Чернігівщини.
Про це повідомила пресслужба бригади.
"13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - сказано в повідомленні.
Військовий був родом з с. Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року.
Командування бригади та весь особовий склад висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.
У Чернігівському обласному військовому комісаріаті повідомили, що Колесник був призваний на військову службу за контрактом. У загиблого залишилася дружина та донька.
Павло Колесник – п’ята бойова втрата ЗСУ від початку травня.
6 травня від обстрілу з РПГ та стрілецької зброї в районі смт Новотроїцьке на Донеччині загинув боєць 93-ї омбр старший солдат Дмитро Товчигречка.
Того ж дня в районі селища Піски на Донеччині загинув боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Коробцов.
7 травня в госпіталі у Львові помер Юрій Опришко з 53-ї омбр, який був поранений ще 9 квітня кулею снайпера поблизу села Старогнатівка на Донеччині.
8 травня у Харкові помер старший солдат, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Городніченко, якого 28 квітня в районі селища Зайцеве Донецької області поранив ворожий снайпер.