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Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової

Пам’ятну дату в цьому році запровадила Верховна Рада України.

Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової
Фото: Макс Трєбухов

14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Постанову №4479 "Про вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни", Верховна Рада ухвалила 2 лютого.

14 травня – це день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

За даними Інституту національної пам’яті, станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до голови правління меморіального комплексу Яд Вашем (Ізраїль) Авнера Шалева з проханням про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання "Праведник народів світу". Митрополит Андрей керував операцією з порятунку понад 150 єврейських дітей у роки Голокосту у Західній Україні.

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