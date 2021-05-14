Пам’ятну дату в цьому році запровадила Верховна Рада України.

14 травня Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Постанову №4479 "Про вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни", Верховна Рада ухвалила 2 лютого.

14 травня – це день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

За даними Інституту національної пам’яті, станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до голови правління меморіального комплексу Яд Вашем (Ізраїль) Авнера Шалева з проханням про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання "Праведник народів світу". Митрополит Андрей керував операцією з порятунку понад 150 єврейських дітей у роки Голокосту у Західній Україні.