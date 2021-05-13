Фонд Ріната Ахметов – найвідоміша благодійна організація України, лідер у наданні гуманітарної допомоги. Згідно з результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, так вважає переважна більшість населення України – 95%.

У ході опитування КМІС майже половина населення країни назвала Фонд Ріната Ахметова наймасштабнішою благодійною організацією в Україні.

"Оцінка, яку українці висловили в соціологічному дослідженні, – це визнання важливості й безпрецедентності масштабу допомоги Ріната Ахметова. Філософія Засновника Фонду ‒ допомагати тим, хто опинився в найскладніших ситуаціях, – сьогодні особливо актуальна, а тому затребувана суспільством. Настільки висока думка – показник роботи Фонду Ріната Ахметова. Її позитивно оцінює переважна більшість жителів Донбасу – 87%. По Україні ця цифра склала 70%", – зазначила Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Дослідження КМІС також показало, що жителі України вважають дуже важливою роботу Фонду з надання допомоги країні в боротьбі з коронавірусом. Адже завдяки їй люди відчувають себе більш захищеними – про це сказали близько половини населення України і двоє з трьох жителів Донбасу.

"Рінат Ахметова виділив понад 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Це найбільша, системна й масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з коронавірусом. Щоб максимально успішно протистояти загрозі, Фонд у лютому 2020 року створив проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні». Цей проєкт не має аналогів, адже в найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 337 тисяч експрес-тестів, більш ніж 200 тисяч засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Майже для 1000 ліжко-місць у регіонах забезпечено доступ до стаціонарних і мобільних джерел кисню. Всього допомогу від Фонду отримали 505 медустанов у 203 населених пунктах. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності країни", – розповіла Наталія Ємченко.

Ключовим елементом допомоги Фонду країні в боротьбі з коронавірусом стали понад 200 сучасних апаратів ШВЛ – це найбільша поставка подібного обладнання в Україні за час пандемії. Значущість ролі цієї допомоги відзначила переважна більшість українців – понад 73% і більше 97% жителів Донбасу.

Дослідження КМІС також показало, що Фонд Ріната Ахметова – благодійна організація, яка надає найбільшу допомогу дітям. Так вважають 71% жителів Донбасу і понад третина населення всієї України.

Українці також назвали Фонд лідером у сфері національного усиновлення, профілактики сирітства, а також у боротьбі із захворюваннями серця у дітей та в дитячому слухопротезуванні.

Кожен другий українець знає про надання Фондом медичної допомоги дітям. Зокрема, його вважають лідером української благодійності в боротьбі із захворюваннями серця у дітей і в сфері дитячого слухопротезування.

Опитування методом особистих інтерв'ю проводив Київський міжнародний інститут соціології в листопаді-грудні 2020 року. Було опитано 3400 респондентів.