Сьогодні, 13 травня, кілька десятків велосипедистів провели акцію біля будівлі Кабінету міністрів та Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Акція пов'язана зі смертю велосипедистки Вероніки Вишинської. Дівчина загинула у ДТП в ніч на 10 травня на трасі біля села Пухівка. Водій авто Volkswagen Golf на швидкості зніс велосипедистку. Удар був такої сили, що вона загинула на місці, хоч мала на собі захисну амуніцію.

Прощання відбудеться сьогодні, Вероніку ховатимуть у Пухівці. Учасники акції поїдуть туди, а для тих хто з іншого міста чи без велосипеда, буде організований трансфер.

Фото: Макс Требухов

"Тільки 2020 року за подібним сценарієм загинуло 90 % велосипедистів в Україні: це 235 людей, яких вбили на трасах, чи в населених пунктах, якими проходять траси. Відсутність контролю швидкості, безпечної інфраструктури виводить Україну в лідуючи позиції за кількістю загиблих в ДТП у світі, разом з країнами Азії, Латинської Америки і Африки. За минулий рік в ПДП в Україні було вбито 3541 людей. 31 тисяча травмованих", - наголошують організатори акції.

Акція розпочалась під Кабміном з вимогою посилити контроль за швидкістю автомобілей у населених пунктах, і відміни так званих 20 "безкоштовних кілометрів" які дозволяють водіям порушувати.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Далі активісти перебралися до будівлі КМДА, де відновили скульптуру білого велосипеда як символ загиблих велосипеддистів. Раніше таку скульптуру зняли для ремонту велопарковки.

"Важливо, щоб білий велосипед повернувся, і нагадував в КМДА, про те що багато велосипедистів було вбито. З часів встановлення другого білого велосипеда в 2017 році ситуація з безпекою та інфраструктурою - майже не змінилася", - зазначили учасники акції.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, раніше велосипедисти проводили "лежачий" протест біля мерії Києва. Акція була пов'язана зі смертю літнього чоловіка, якого збив автомобіль на велопереїзді на проспекті Бажана. Його доставили в реанімацію з важкими травмами голови і множинними переломами, чоловік помер після 12-денної боротьби за життя.