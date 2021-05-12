Із Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові евакуювали до Києва трьох поранених і двох хворих військових.

Про це повідомило командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що у Харкові військові лікарі стабілізували їх стан та підготували військових до наступного етапу лікування.

"Так, реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 “ВІТА” троє поранених та двоє хворих військовослужбовців прибули до військового майданчику аеропорту “Бориспіль”, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві", - йдеться у повідомленні.

Наразі військові проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.

За словами медиків, стан здоров’я пацієнтів - стабільний.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Нагадаємо, 4 липня минулого року з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону було здійснено планову медичну евакуацію - військово-транспортним літаком Повітряних сил Збройних сил Ан-26 до київського госпіталю привезли 13 військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення на Донбасі. У жовтні іх було відправлено до Німеччини на лікування.