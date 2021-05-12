У Непалі через локдаун застрягли 107 українців, здебільшого альпіністи та туристи

45 осіб розмістилися в готелях Катманду, а решта перебуває у горах.

у Непалі у зв'язку із призупиненням міжнародного авіасполучення до 31 травня через локдаун вимушено залишилися 107 громадян України, здебільшого - альпіністи та туристи.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, 45 осіб розмістилися в готелях Катманду і забезпечені усім необхідним. Решта громадян перебуває у гірській місцевості.

У чотирьох українців було виявлено COVID-19, їм надається необхідна допомога. Стан їхнього здоров’я - задовільний.

Ніколенко наголосив, що посольство України в Індії підтримує зв’язок із співвітчизниками напряму або через представників туристичних компаній, які організовували поїздки. Окрім спільної групи в соціальній мережі, для обробки звернень громадян, застряглих у Непалі, або їхніх родичів функціонує цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: 044 238-16-57, 044 238-15-88. Для надання оперативної консульської допомоги українцям в Катманду також працює почесний консул України.

"Дипломати працюють над вирішенням питання якнайшвидшого повернення українських громадян на Батьківщину. Водночас, маємо розуміти, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження", - зазначив спікер МЗС.

Він пояснив, що наразі опрацьовується можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав. Так, запит на отримання дозволу на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія "Turkish Airlines". Тримаємо цю справу на контролі.

Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит наших громадян територією Індії.

"Довкола ситуації із нашими громадянами в Непалі шириться багато недостовірної інформації. Хочу усіх заспокоїти - своїх на призволяще не залишимо", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, 25 квітня 2015 року в Непалі стався землетрус і для евакуації постраждалих українців Міноборони виділило літак Іл-76, проте він кілька разів ламався. У підсумку українці змогли повернутися додому майже через два тижні після землетрусу.

Після операції тодішньому в.о. глави ДСНС Зоряну Шкіряку довелося подати у відставку після того, як стало відомо, що він взяв у Непал свою цивільну дружину. Шкіряк пізніше повернувся на роботу в МВС.