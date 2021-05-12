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Британія запускає "паспорт вакцинації" з 17 травня

"Паспортом вакцинованого" слугуватиме додаток Національної системи охорони здоров'я.

Британія запускає "паспорт вакцинації" з 17 травня
Фото: PA Media

Із 17 травня Велика Британія скасовує заборону на поїздки за кордон без поважної причини. Із цього ж дня додаток NHS (Національної системи охорони здоров'я) запрацює як "паспорт вакцинованого" - але тільки у тих, хто зробив обидва щеплення, передає ВВС.

Ця програма працює вже деякий час, і щеплення, в тому числі від ковіду, в ньому теж відображаються. Але їх туди повинен внести за запитом пацієнта його терапевт. Тепер, як пояснив уряд Британії, щеплення від ковіду будуть відображатися в додатку автоматично, без участі терапевта.

Правда, як зазначено в пресрелізі уряду, паспорти вакцинації поки що мало де визнані у світі, і британцям, які їдуть за кордон, здебільшого все-таки доведеться виконувати різні вимоги на кшталт тесту перед прибуттям і після нього, а також самоізоляції після приїзду.

Як повідомляли, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала поїздки в ЄС за "ковід-сертифікатами" з червня.

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