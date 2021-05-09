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Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ

Кузен Королеви Єлизавети просив 50 тис. фунтів стерлінгів за поїздку до Росії.

Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
Майкл Кентський у Росії у 2016 році
Фото: EPA/UPG

Двоюрідний брат королеви Великобританії принц Майкл Кентський таємно пропонував свої зв'язки з режимом президента Росії Володимира Путіна, який вважається основною загрозою для нацбезпеки країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на британський ЗМІ.

“Журналісти під виглядом бізнесменів з Південної Кореї зв'язалися з принцом і просили допомогти вийти на Кремль для просування свого бізнесу з інвестицій в золото. Вони брали участь у відеодзвінку з принцом і його бізнес-партнером маркізом Редінгом”, – йдеться у повідомленні.

Видання пише, що під час дзвінка принц взяв на себе ініціативу. Він сказав, що буде "дуже радий" працювати з компанією House of Haedong, яка шукає контакти в Кремлі для розвитку свого бізнесу в Росії.

Принц запевнив їх, що його давній зв'язок з країною "може принести певну користь", і звернув їх увагу на той факт, що російський президент нагородив його орденом Дружби, однією з найпрестижніших нагород Кремля. Він підбадьорливо додав: "Я ніколи раніше не мав тісного зв'язку з золотом, і ця ідея мене дуже радує".

Кузен Королеви Великобританії у Білорусі
Фото: EPA/UPG
Кузен Королеви Великобританії у Білорусі

Коли принц вийшов з Zoom, маркіз залишився на зв'язку з представниками південнокорейської компанії і почав описувати тип послуг, які, за його словами, він і принц можуть запропонувати в Росії.

За словами маркіза, принц де-факто виконував роль "неофіційного посла Її Величності в Росії" і мав можливість зустрічатися з Путіним. "Конфіденційний" доступ принца в Кремль, за словами маркіза, зберігся, незважаючи на численні безчинства, здійснені режимом Путіна.

Він стверджував, що принц зможе зробити подання російському лідерові від імені компанії і це вартуватиме близько 50 000 фунтів стерлінгів за чотирьох-п'ятиденну поїздку принца в Росію.

Однак він застеріг: "Ми говоримо тут відносно обережно, тому що ми не хотіли б, щоб світ дізнався, що він зустрічається з Путіним виключно з ділових причин, якщо ви розумієте".

Принц навіть погодився записати промову в Кенсингтонському палаці, щоб справити враження на інвесторів фірми. "Я впевнений, що ми можемо задіяти будівлю. Так, ми можемо це зробити", - сказав він, одночасно підтвердивши, що пропонована плата за виступ в розмірі 200 000 доларів відповідає сумам, які він зазвичай стягував. "Так, дійсно", - з ентузіазмом відповів він.

За даними ЗМІ, королева дуже любить свого двоюрідного брата принца Майкла Кентського. 78-річний принц, онук короля Георга V, був пажем на її весіллі з принцом Філіпом і офіційно представляв її на кількох заходах. Він часто з'являється поруч з нею на балконі Букінгемського палацу під час святкових церемоній.

Принц не отримує доходів від британських платників податків. Але його поліцейська охорона у Британії і за кордоном оплачується з державного бюджету, і йому час від часу надають житло в посольстві Британії під час його поїздок до Росії.

Він фінансує свій спосіб життя, виступаючи в якості консультанта для бізнес-клієнтів, і його особиста компанія Cantium Services за останні п'ять років заробила понад 2,2 мільйона фунтів стерлінгів, в основному за рахунок комісійних, не сплачуючи ні цента корпоративного податку, тому що вона працює в збиток.

Коли на цьому тижні The Sunday Times звернулася до маркіза Редінга, він заявив, що "переообіцяв". Принц виступив із заявою, в якій йшлося, що він не контактував з Путіним з 2003 року.

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