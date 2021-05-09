Європейський Союз відзначив День Європи, який святкують 9-го травня, відкриттям конференції "Майбутнє Європи".

Як пише Interfax.ua, захід передбачає проведенням протягом року серії дискусій за участю всіх політичних сил і громадян всіх категорій про перспективи розвитку ЄС.

Перший публічний захід конференції відбулося в Страсбурзі, де знаходиться Європейський парламент. Серед його учасників: президент Франції Еммануель Макрон, голова Європарламенту Давид Сассолі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єр-міністр головуючої в ЄС Португалії Антоніу Кошта та інші.

Фото: ЕРА/UPG

Через пандемію COVID-19 церемонія в Європарламенті пройшла в обмеженому складі, і всі її учасники були в захисних масках.

В опублікованому напередодні зверненні лідери більш ніж 20 держав ЄС закликали співгромадян до участі в широких консультаціях про майбутнє Європи, в центрі яких проблеми сталого розвитку, захисту клімату, цифровізації, місця і ролі Європи в мінливому світі.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Наступним кроком буде організація пленарного засідання для відображення розмаїття думок в Європі і взяття до уваги ідей і пропозицій громадян.

Групи людей для участі у конференції визначать за принципом випадкової вибірки. У кожній з них будуть представники всіх 27 країн ЄС. Склад сформують з урахуванням географічного, гендерного, вікового, соціально-економічного та освітнього принципів. Молодь у віці від 16 до 25 років становитиме третину кожної панельної групи.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Єврокомісія визначає цю конференцію як "безпрецедентний, відкритий і всеосяжний захід у царині дорадчої демократії". Її підсумки мають допомогти сформувати майбутній курс і політику ЄС.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Євросаміт у Порту встановив три основні соціальні цілі ЄС до 2030 року.