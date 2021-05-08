Путін заявив, що вакцина "Спутник V" від ковіду "надійна, як автомат Калашникова"

Президент Володимир Путін назвав російську вакцину "Спутник V" від коронавірусу "надійною, як автомат Калашникова".

Про це він заявив під час відеоконференції з віцепрем'єр-міністром Тетяною Голіковою, пише bbc.com.

Також стало відомо, що служба охорони здоров'я Росії зареєструвала "Спутник Лайт", версію російської вакцини "Спутник V", яка потребує лише одного уколу.

Говорячи про ефективність російських вакцин, президент порівняв їх зі зброєю радянської доби.

"Спутник V" діє подібно до вакцин, розроблених Oxford/AstraZeneca та Janssen/Johnson & Johnson. Він містить так званий "холодний вірус", тобто знешкоджену версію вірусу, який доставляє в організм невеликий фрагмент коронавірусу. Адміністрацію Путіна критикували за надто швидке затвердження вакцини минулого року, але випробування на пізніх стадіях виявили, що вона забезпечує високий рівень захисту від Covid-19”, – зазначило видання.

Наразі дводозова версія "Спутника" дозволена у десятках країн світу.

Нагадаємо, Євросоюз звинувачує Росію в підриві довіри до "західних" вакцин проти ковіду, зазначаючи, що РФ просуває на світові ринки "Cпутнік V" за допомогою ворожих стратегій.

"Спутнік V" був схвалений в декількох країнах світу. Це вакцина на основі аденовірусу людини. Вакцина перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів. Угорщина вже почала використовувати її, попри відсутність схвалення від EMA. Словаччина теж замовила російську вакцину, але призупинила застосування, назвавши отриману партію такою, що не відповідає заявленим раніше критеріям.

Керівниця Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Крісти Віртумер-Хохе порівняла вакцину "Спутнік V" з "російською рулеткою" та порадила не давати дозволів на її використання у екстреному порядку.

У квітні 2021 Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду. 26 квітня регулятор контролю якості медпрепаратів Anvisa вказав на ризики застосування препарату через відсутність інформації, що гарантує його безпеку, якість та ефективність. Вирішальною проблемою назвали стала наявність аденовірусу у вакцині і побоювання, що він може відтворюватися. Регулятор назвав це "серйозним дефектом".

В грудні минулого року Туреччина також відмовилася від закупівлі "Sputnik V", оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

У лютому цього року один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомлялося, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19. Чи зареєструють тепер "Спутнік V" у країнах ЄС, чи зможе вакцина потрапити в Україну і чи дійсно вона безпечна, читайте в матеріалі LB.ua "Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?".