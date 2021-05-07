Австралія не збирається відкриватися для туристів до кінця 2022 року

Міністр торгівлі та туризму Австралії заявив у п'ятницю, 7 травня, що континент не відкриється для туристів до кінця 2022 року.

Виняток становлять тільки жителі Нової Зеландії, сполучення з цією країною відновилося майже в повному обсязі місяць тому, передає ВВС.

Влада Австралії задоволена результатами боротьби з пандемією і ходом вакцинації населення, але відкриття кордонів вважає передчасним.

За словами австралійських урядовців, приклад Індії наочно показує, що гостра фаза пандемії минула далеко не скрізь у світі.

Австралія та Нова Зеландія завдяки ефективним та жорстким карантинним заходам уникли серйозного розповсюдження коронавірусу, а нечисленні спалахи пов'язані там з недотриманням карантину приїжджими. За весь час у Австралії зафіксували майже 29,9 тис. випадків коронавірусної хвороби та 910 смертей від неї, у Новій Зеландії - 2,6 тис. випадків та 26 смертей.