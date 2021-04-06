Нова Зеландія і Австралія з 19 квітня відкриють кордони одна одній без карантину і тестів на ковід

Нова Зеландія і Австралія, яким вдалося майже повністю викорінити коронавірус, з 19 квітня повністю відкриють кордони одна одній. Громадянам цих країн не треба буде відбувати самоізоляцію і робити тести на ковід.

Як повідомляє Reuters, більшість штатів Австралії і раніше не вимагали цього від громадян Нової Зеландії, але тепер така політика буде взаємною.

У вівторок відповідне рішення оголосила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. "Транс-Тасманська "бульбашка" знаменує початок нової глави у нашій боротьбі з ковідом та відновлення, над яким так тяжко працювали люди", - сказала вона.

Прем'єр Австралії Скотт Моррісон у свою чергу назвав угоду "першим з багатьох кроків до більш нормального життя".

Авіакомпанії Air New Zealand та Qantas Airways вже заявили, що планують збільшити кількість рейсів між Австралією і Новою Зеландією до 70% від допандемічного рівня.

Австралія та Нова Зеландія завдяки ефективним та жорстким карантинним заходам уникли серйозного розповсюдження коронавірусу, а нечисленні спалахи пов'язані там з недотриманням карантину приїжджими. За весь час у Австралії зафіксували 29,4 тис. випадків коронавірусної хвороби та 909 смертей від неї, у Новій Зеландії - 2,1 тис. випадків та 26 смертей.