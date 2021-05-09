У Німеччині скасували частину карантинних обмежень

З неділі, 9 травня у Німеччині скасовується низка обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Набуло чинності відповідне розпорядження уряду, схвалене Бундестагом і Бундесратом, пише Німецька хвиля.
Обмеження скасовано для людей, повністю щеплених від коронавірусу та тих, хто одужали від хвороби.
Відтепер ці особи можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діють і обмеження комендантської години.
Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу.
Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідування мігазинів чи перукарень.
Водночас ці особи мають, як і раніше, носити захисні маски.
Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосування препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення. Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.
За даними Інституту Роберта Коха (RKI), повністю вакцинованими в Німечині нині є майже 7,6 млн людей, тобто 9,1% населення ФРН.
Нагадаємо, у квітні влада Італії перевела більшу частину країни в "жовту" карантинну зону.
Туреччина 29 квітня оголосила у країні локдаун через поширення ковіду, який діятиме до 17 травня.