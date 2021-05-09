Від коронавірусу померли ще 193 українці

За минулу добу, 8 травня в Україні було зафіксовано 5 372 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 193.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 255 випадків;
Вінницька область – 73 випадки;
Волинська область – 82 випадки;
Дніпропетровська область – 798 випадків;
Донецька область – 401 випадок;
Житомирська область – 191 випадок;
Закарпатська область – 37 випадків;
Запорізька область – 111 випадків;
Івано-Франківська область – 83 випадки;
Київська область – 210 випадків;
Кіровоградська область – 150 випадків;
Луганська область – 54 випадки;
Львівська область – 329 випадків;
Миколаївська область – 253 випадки;
Одеська область – 342 випадки;
Полтавська область – 147 випадків;
Рівненська область – 142 випадки;
Сумська область – 225 випадків;
Тернопільська область – 227 випадків;
Харківська область – 361 випадок;
Херсонська область – 154 випадки;
Хмельницька область – 227 випадків;
Черкаська область – 152 випадки;
Чернівецька область – 69 випадків;
Чернігівська область – 299 випадків.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 599 осіб, одужала 9 181 особа і здійснено 46 516 тестувань: методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 119 510 осіб, одужала 1 759 751 особа, летальних випадків – 46 393 і проведено 9 655 779 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п'ятницю, 7 травня в Україні було зафіксовано 8 710 нових випадків коронавірусу, летальних випадків – 370.