Від коронавірусу померли ще 193 українці

За минулу добу було зафіксовано 5 372 нових випадків коронавірусу.

За минулу добу, 8 травня в Україні було зафіксовано 5 372 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 193.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 255 випадків;

Вінницька область – 73 випадки;

Волинська область – 82 випадки;

Дніпропетровська область – 798 випадків;

Донецька область – 401 випадок;

Житомирська область – 191 випадок;

Закарпатська область – 37 випадків;

Запорізька область – 111 випадків;

Івано-Франківська область – 83 випадки;

Київська область – 210 випадків;

Кіровоградська область – 150 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 329 випадків;

Миколаївська область – 253 випадки;

Одеська область – 342 випадки;

Полтавська область – 147 випадків;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 225 випадків;

Тернопільська область – 227 випадків;

Харківська область – 361 випадок;

Херсонська область – 154 випадки;

Хмельницька область – 227 випадків;

Черкаська область – 152 випадки;

Чернівецька область – 69 випадків;

Чернігівська область – 299 випадків.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 599 осіб, одужала 9 181 особа і здійснено 46 516 тестувань: методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 119 510 осіб, одужала 1 759 751 особа, летальних випадків – 46 393 і проведено 9 655 779 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п'ятницю, 7 травня в Україні було зафіксовано 8 710 нових випадків коронавірусу, летальних випадків – 370.