В українській армії станом на сьогодні ковідом хворіє 941 особа

Всього за час пандемії одужало 23 869 українських військових.

За минулу добу, 7 травня у ЗСУ було зареєстровано 54 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб.

Станом 8 травня в українському війську на коронавірус хворіє 941 особа. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 208 осіб.

Всього за час пандемії одужало 23 869 українських військових, летальних випадків – 85.

Від початку щеплення у Збройних Силах 48 981 особа отримала першу дозу вакцини, з них – 3 217 військові медики. Повторно провакциновано 277 осіб.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіло 2 114 138 осіб, одужало 1 750 570 осіб, летальних випадків – 46 200 і проведено 9 633 983 ПЛР-тестувань.