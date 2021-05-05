У делегатів з Індії, які приїхали в Лондон на зустріч G7, знайшли ковід

Всю делегацію відправили на самоізоляцію через два випадки коронавірусу.

У двох членів делегації з Індії, яка приїхала до Лондона на зустріч міністрів закордонних справ "Великої сімки", знайшли коронавірус.

"Два делегати здали позитивний тест, тому вся делегація зараз знаходиться на самоізоляції", - цитує агентство Reuters представника британського уряду.

Серед інфікованих не було міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкар, який в четвер планував зустрітися з міністром внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател. Тепер зустріч відбудеться у віртуальному режимі.

Індія не входить до "Великої сімки", але її делегацію запросили приїхати в Великобританію поряд з представниками Австралії, Південно-Африканської Республіки та Південної Кореї.

Нагадаємо, що Індія зараз є епіцентром пандемії коронавірусної хвороби. Кількість нових випадків у країні з населенням майже 1,4 млрд людей зараз вимірюється сотнями тисяч. На минулому тижні вона стала першою країною, де за добу зареєстрували понад 400 тисяч нових хворих.

У лікарнях Індії не вистачає ліжок і кисню для тяжкохворих. З навантаженням не справляються навіть крематорії.

Нова хвиля коронавірусу охопила країну у квітні, їй сприяло рішення місцевої влади не забороняти масові зібрання під час релігійних свят та передвиборної кампанії.