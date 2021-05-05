Нетаньягу не зміг зібрати коаліційний уряд

Тепер президент Ізраїлю може передати мандат на формування опонентові прем'єр-міністра чи розпустити парламент.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не зміг сформувати коаліційний уряд до дедлайну - опівночі 5 травня. Через це його партія "Лікуд" вперше за багато років може опинитися в опозиції, пише Associated Press.

Нетаньягу мав чотири тижні на формування коаліційного уряду. Тепер мандат на його формування повертається до президента Реувена Рівліна, який вже оголосив, що говоритиме з 13 партіями для обговорення "продовження процесу формування уряду".

Партія Нетаньягу покладає відповідальність за провал формування коаліції на голову невеликої релігійної правої партії "Яміна" Нафталі Беннета. Це колишній соратник Нетаньягу, який згодом став опонентом. Його партія має сім місць у парламенті.

"Через відмову Беннета дотримуватися правого уряду, що, безумовно, привело б до формування уряду разом з іншими членами Кнессету, прем'єр-міністр Нетаньягу повернув мандат президенту", - йдеться у заяві партії.

Як очікується, тепер президент надасть одному з опонентів Нетаньягу можливість сформувати альтернативний коаліційний уряд і попросить парламент обрати одного зі своїх членів прем'єр-міністром. Є й інший варіант - президент може повернути мандат Кнессету, що означатиме розпуск парламенту та нові вибори.

Щоб затвердити склад уряду кандидат, що має мандат від президента, повинен заручитися підтримкою 61 депутата зі 120. Якщо він не зробить цього за 28 днів, президент може надати ще 14.

Нагадаємо, що цієї весни партія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виграла вибори в парламент.

Вибори до Кнесету 21-го скликання відбулися 9 квітня 2019 року. Партія "Лікуд" Нетаньягу і опозиційна "Кахоль-лаван" Бені Ганца отримали по 35 мандатів. Цей Кнесет був розпущений 30 травня 2019 року, оскільки Беньяміну Нетаньягу не вдалося сформувати коаліції.

Кнесет 22-го скликання був обраний 17 вересня 2019 року. "Кахоль-лаван" отримав 33 мандати, "Лікуд" - 31. Однак оскільки ні Нетаньягу, ні Ганц не змогли сформувати коаліції, його теж довелося розпустити в ніч на 12 грудня.