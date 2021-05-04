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Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ

У ньому є нові дані про втручання Росії в американські вибори і деталі російських контактів голови передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Крістофер Стіл
Фото: theamericanconservative.com

Колишній шпигун британської розвідки МІ-6 Крістофер Стіл підготував для ФБР друге досьє на Дональда Трампа за період його президенства.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерело.

Під час перебування Трампа у Білому домі Стіл направив американській владі низку розвідувальних звітів, зокрема інформацію про “можливі сексуальні подвиги” 45-го президента США.

"Подальше надання Стіла інформації ФБР, схоже, підтверджує достовірність його першого досьє, яке стало приводом для розслідування прокурором Робертом Мюллером російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році", - зазначає видання. 

У ньому, зокрема, були деталізовані звинувачення у неправомірних діях, змові та співпраці між президентською виборчою командою Трампа та урядом Володимира Путіна.

Після цього Стіл через свою компанію Orbis Business Intelligence продовжував передавати інформацію США. 

Друге досьє містить нові дані про втручання Росії в американські вибори і деталі російських контактів голови передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Трамп доручив розсекретити документи про втручання Росії в американські вибори.

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