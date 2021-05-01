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Кулеба: Путіну не вдасться уникнути теми Криму у випадку зустрічі з Зеленським

Президент України хоче говорити про припинення війни і деокупацію.

Кулеба: Путіну не вдасться уникнути теми Криму у випадку зустрічі з Зеленським
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться уникнути теми Криму у випадку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", коментуючи заяви Кремля, що Путін готовий говорити тільки про двосторонні відносини між Україною і Росією.

"Російська агресія проти України – це за визначенням двосторонні відносини. Тому тут мистецтво дипломатичної інтерпретації, до якого ми можемо безкінечно вдаватися. Але ми розуміємо, що головна мета розмови президента Зеленського з президентом Путіним – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. При чому, запевняю вас, президент України, коли говорить про деокупацію територій, має на увазі і Донбас, і Крим", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Його речник Дмитро Пєсков пізніше додав, що теми Криму для Путіна на переговорах з Зеленським взагалі не існуватиме.

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