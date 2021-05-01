МЗС визначилось з кандидатом на посаду посла України при НАТО

Місія працює без постійного керівника вже майже два роки.

Міністерство закордонних справ визначилось з кандидатом на посаду глави місії України при НАТО. Вона вакантна з серпня 2019 року, коли тодішній посол Вадим Пристайко став міністром закордонних справ.

Про це сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода" чинний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми зробили дуже важливий крок вже на цьому напрямі. Є визначена кандидатура. Зараз відбуваються формальності, пов’язані з призначенням на цю посаду. Там складність в тому, що посол при НАТО – це така унікальна посада. Треба, окрім українських і натівських формальностей, ще виконати серйозний блок по доступу до конфіденційної інформації. Це теж трохи займає час. Але кандидат є. Він затверджений. І вже ми працюємо над відправкою посла. Тому в мене є позитивна новина", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що після Пристайка обов'язки глави місії України при НАТО два роки виконував Олексій Селін, а зараз - Георгій Толкачов.

Відповідно до статті 14 закону України "Про дипломатичну службу" глави місій України при міжнародних організаціях призначаються президентом за поданням міністра закордонних справ.