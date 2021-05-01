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У Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню

Релігійний обряд відбулася з дотриманням карантинних обмежень.

У Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню
Фото: EPA/UPG

У Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню, яка транслювалася на YouTube.

Зазначимо, її щорічно проводять у Велику Суботу перед Великоднем.

Традиційно сходження благодатного вогню відбувається в єрусалимському храмі Гробу Господнього.

Релігійний обряд відбувся з дотриманням карантинних обмежень. У ньому взяли участь 2 500 вірян, які відповідали рекомендаціям “зеленого стандарту” безпеки, з 11 країн, пише Укрінформ.

Віряни приїхали з Кіпру, Болгарії, Білорусі, Молдови, України, Росії, Румунії, Греції, Грузії, Польщі та Казахстану.

Після церемонії вогонь передадуть представникам іноземних делегацій, які вже з 15:30 можуть повезти вогонь до вірян своїх країн з аеропорту Бенгуріон.

Православна церква України отримає Благодатний вогонь на Великдень за сприяння авіакомпаній, як це було минулого року.

Благодатний Вогонь – у православ’ї назва вогню у великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього в Єрусалимському Храмі Воскресіння.

Винесення Благодатного Вогню символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто воскресіння Господа.

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