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В Італії затримали колишнього поліцейського, який воював на Донбасі проти ЗСУ

На час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже відбулися обшуки.

В Італії затримали колишнього поліцейського, який воював на Донбасі проти ЗСУ
Арсен Аваков
Фото: konkurent.ua

У рамках операції "Lone Wolf" італійська поліція розшукала 50 річного чоловіка - колишнього поліцейського з Кальярі, який воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що чоловік у 2015 уже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян - найманців  на сході України. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців.

Однак, наразі проти 50-річного чоловіка відкрито нове кримінальне провадження, його звинувачують в терористичній діяльності.

На час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже відбулися обшуки.

"Розслідування проводить спецпідрозділ Digos (відділ загальних розслідувань та спеціальних операцій), якому вже вдалося відстежити численні банківські трансакції на особистий рахунок підозрюваного, що надходили з так званого "ДНР", а також вилучити матеріали фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства", - зазначили в МВС.

Голова української частини Українсько-італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков неодноразово, під час переговорів з італійськими посадовцями, наголошував на неприпустимості участі італійських громадян на боці проросійських терористів на сході України та закликав жорсткіше реагувати на подібні випадки. Українські правоохороннці, своєю чергою, документують та передають до Риму всю наявну інформацію.

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