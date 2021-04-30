Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обстріли збройними формуваннями Російської Федерації населених пунктів поблизу лінії розмежування.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, ввечері 28 квітня з району населеного пункту Молодіжне у напрямку селища Катеринівка окупанти випустили 6 мін з міномета калібру 120 мм. Застосування мінометів супроводжувалось веденням вогню з гранатометів та стрілецької зброї.

"На щастя, міни впали у полі поблизу села і не завдали шкоди будівлям та місцевим мешканцям. Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію місць обстрілу, за результатами якої підтверджено застосування противником забороненого озброєння", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українська сторона СЦКК констатує, що кількість та інтенсивність обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації різко зросла по всій лінії розмежування на фоні засідань Тристоронньої контактної групи.

"Метою дій найманців є тиск на воєнно-політичне керівництво України для прийняття українською стороною вигідних для окупантів рішень. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначають українські військові.

Нагадаємо, раніше російські окупанти чотири рази обстріляли населені пункти з 22 квітня.