На Донбасі поранено українського військового

За добу зафіксовано 13 порушень режиму "тиші" з боку російських найманців.

Протягом минулої доби, 29 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок ворожих обстрілів поранено українського військового, повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, неподалік селищ Невельське та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки - ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Луганського та Павлополя противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, в районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів. Біля Шумів російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - сказано в повідомленні.

Станом на 7:00 30 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Як повідомляли, 28 квітня окупанти поранили українського військового біля Зайцевого.