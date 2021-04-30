Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника директора "Укроборонпрому"
Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника директора "Укроборонпрому"
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"
Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі поранено українського військового

За добу зафіксовано 13 порушень режиму "тиші" з боку російських найманців.

На Донбасі поранено українського військового
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Протягом минулої доби, 29 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок ворожих обстрілів поранено українського військового, повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, неподалік селищ Невельське та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки - ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Луганського та Павлополя противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, в районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів. Біля Шумів російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - сказано в повідомленні.

Станом на 7:00 30 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Як повідомляли, 28 квітня окупанти поранили українського військового біля Зайцевого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також