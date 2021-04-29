Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника директора "Укроборонпрому"

"Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним".

Колишній депутат Верховної Ради, заступник директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм повідомив, що йде з посади.

Про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні мій останній день в «Укроборонпромі». Після чергової реорганізація мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Проте наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується", - зазначив Найєм.

"З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу", - додав він.

Найєм також зазначив, що предметом його особистої гордості стала перша в історії Концерну інвентаризація всіх об'єктів права інтелектуальної власності.

Нагадаємо, Найєм став заступником гендиректора "Укроборонпрому" у листопаді 2019 року.

У січні цього року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про реформування "Укроборонпрому". Перший етап передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації та перетворення його на акціонерне товариство.

Учора з посади члена наглядової ради Нацдепозитарію за рішенням акціонерів звільнили Олександра Данилюка. Того ж дня посади голови правління НАК "Нафтогаз" позбувся Андрій Коболєв.