Окупанти на Донбасі поранили українського військового біля Зайцевого

Протягом минулої доби, 28 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте-4 – з ручних протитанкових гранатометів.

Зі стрілецької зброї бойовики здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

На обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу Водяного збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 29 квітня, з боку окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Павлополя– ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Сітлодарська противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, впродовж доби 28 квітня окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі.

27 квітня внаслідок підриву військового авто загинув старший сержант ЗСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області. Ще троє бійців отримали травми.