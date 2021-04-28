У Києві представники патріотичних та націоналістичних організацій провели марш вишиванок на честь дня створення дивізії "Галичина".

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

У заході, що був організований представниками "С14", ВО "Свобода" та Правого сектору, взяли участь кілька сотен людей.

Учасники маршу зібралися біля метро "Арсенальна" та пройшли до Майдану Незалежності. Тому маршрутом проходження колони частково обмежували рух транспорту.

Під час ходи порушень не було. Лише одного чоловіка приблизно 50 років поліцейські відвели від маршу, оскільки він кричав, шо "всі тут нацисти".

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Після ходи учасники розгорнули банер з написом "Не забуде стрільця Україна з золотим левиком на рукаві".

Фото: Олександр Рудоманов

Раніше поліція Києва закликала організаторів та учасників маршу вишиванок дотримуватися правопорядку, карантинних обмежень і не використовувати заборонену символіку. Під забороненою символікою не йдеться про символіку дивізії "Галичина", оскільки юридично вона не є символікою нацистського режиму.

На посилене чергування заступили співробітники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії та поліція діалогу.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, з 2017 року в судах Києва розглядалася справа про те, чи підпадає символіка дивізії "Галичина" під дію закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".

23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду від 27 травня 2020 року про "визнання протиправними дій Українського інституту національної пам'яті з надання висновку про те, що символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) відповідно до чинного законодавства України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання якої в Україні заборонено.

Апеляційний суд також постановив, що суд першої інстанції "вийшов за межі своїх повноважень", у затвердженні того, що Український інститут національної пам'яті звузив поняття символіки Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, яке міститься в законі України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", виключивши з неї символіку військ СС "Галичина".