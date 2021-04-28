В Україні заборонили побутові фарби зі свинцем

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив Технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах, який фактично забороняє побутові фарби зі свинцем.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Технічним регламентом обмежується вміст свинцю у лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах до такого, що є безпечним для здоров’я людини і відповідає найкращим відомим стандартам, які застосовуються в розвинутих країнах світу, а саме до 90 мг/кг у сухій плівці покриття. Фактично такий показник означає цілковиту відмову від навмисного використання будь-яких сполук свинцю у виробництві лакофарбових матеріалів", - повідомили в Мінприроди.

Вимоги щодо свинцю не застосовуються лише до тих фарб, які використовуються для реставрації чи ремонту об'єктів культурної спадщини. При цьому вони мають бути марковані "НЕБЕЗПЕЧНО: містить свинець. Не застосовувати на поверхнях, доступних дітям чи вагітним жінкам!".

Технічний регламент набере чинності через пів року після публікації.

Свинець є надзвичайно токсичним елементом, що належить до першого класу небезпеки. Він забруднює довкілля та негативно впливає на здоров’я людей. Навіть у незначних дозах цей хімічний елемент легко накопичується та погано виводиться з організму і тому може призвести до хронічної інтоксикації. Свинець негативно впливає на нервову, серцево-судинну, гематологічну системи та шлунково-кишковий тракт людини. Особливо небезпечним він є для дітей – адже спричиняє зниження їх інтелектуальних здібностей.

Технічний регламент був розроблений та прийнятий на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України", уведеного в дію указом від 19 березня 2021 року №104/2021, та Плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів України на 2021 рік.