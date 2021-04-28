Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Справи Майдану. Як із справи про вбивство Юрія Вербицького зникло вбивство
Справи Майдану. Як із справи про вбивство Юрія Вербицького зникло вбивство
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні заборонили побутові фарби зі свинцем

Кабінет міністрів обмежив дозволений вміст свинцю у лакофарбових матеріалах.

В Україні заборонили побутові фарби зі свинцем
Фото: Макс Левин

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив Технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах, який фактично забороняє побутові фарби зі свинцем.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Технічним регламентом обмежується вміст свинцю у лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах до такого, що є безпечним для здоров’я людини і відповідає найкращим відомим стандартам, які застосовуються в розвинутих країнах світу, а саме до 90 мг/кг у сухій плівці покриття. Фактично такий показник означає цілковиту відмову від навмисного використання будь-яких сполук свинцю у виробництві лакофарбових матеріалів", - повідомили в Мінприроди.

Вимоги щодо свинцю не застосовуються лише до тих фарб, які використовуються для реставрації чи ремонту об'єктів культурної спадщини. При цьому вони мають бути марковані "НЕБЕЗПЕЧНО: містить свинець. Не застосовувати на поверхнях, доступних дітям чи вагітним жінкам!".

Технічний регламент набере чинності через пів року після публікації.

Свинець є надзвичайно токсичним елементом, що належить до першого класу небезпеки. Він забруднює довкілля та негативно впливає на здоров’я людей. Навіть у незначних дозах цей хімічний елемент легко накопичується та погано виводиться з організму і тому може призвести до хронічної інтоксикації. Свинець негативно впливає на нервову, серцево-судинну, гематологічну системи та шлунково-кишковий тракт людини. Особливо небезпечним він є для дітей  – адже спричиняє зниження їх інтелектуальних здібностей.

Технічний регламент був розроблений та прийнятий на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України", уведеного в дію указом від 19 березня 2021 року №104/2021, та Плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів України на 2021 рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також