Фото: npu.gov.ua

Національна поліція у вівторок, 27 квітня, затримала голову однієї з громад у Рівненській області за підозрою в отриманні хабаря в розмірі 15 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сайті поліції.

Слідство вважає, що чоловік вимагав і отримав гроші від власника АЗС за те, щоб в його роботу не втручалися контролюючі органи. Хабар було оформлено як благодійна допомога комунальному закладу громади.

Фото: npu.gov.ua

Імені підозрюваного голови в повідомленні не вказано. За даними джерел "Рівненських новин", це голова Бабинської ОТГ, яка об'єднує 11 сіл у Рівненському районі.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - отримання хабаря.