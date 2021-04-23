На Рівненщині блискавка влучила у двох людей, один із них - підліток

Наразі 31-річний чоловік і 15-річний хлопець перебувають у лікарні.

У селі Сновидовичі, що неподалік Рокитного Рівненської області, двоє людей постраждали від удару блискавки. Один із них неповнолітній 15-річний хлопець.

Про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги, передають Рівненські новини.

Відомо, що 31-річний чоловік отримав опіки лівої частини тіла, а 15-річний хлопець правої частини тіла, у нього опіки I-II ступенів, уражено 35% поверхні тіла.

За словами свідка події, яка сталася 22 квітня, вони поверталися з лісу додому на підводі, коли розпочався дощ вдарила гроза і блискавка влучила у двох пасажирів підводи.

Наразі, неповнолітній перебуває в опіковому центрі Рівненської обласної лікарні, а 31-річний чоловік у Рокитнівській ЦРЛ.