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Київ затвердив вимоги до проведення релігійних заходів під час Великодня

Тривалі вихідні - дуже ризикований момент для епідеміологічної ситуації.

Київ затвердив вимоги до проведення релігійних заходів під час Великодня
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Київська влада затвердила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

"Наближаються Великодні свята, тривалі вихідні і це - дуже ризикований момент для епідеміологічної ситуації. Люди планують іти в церкви, святкувати компаніями, відвідувати публічні місця. І дуже важливо, щоб наслідком радості від свята не стала біда від хвороби. Щоб у середині травня ми знову не отримали різкого сплеску захворюваності. Я закликаю всіх бути свідомими та не ставитися легковажно до рекомендацій фахівців", - наголосив Кличко.

Він повідомив, що сьогодні вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому було затверджено особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Великодня.

Зокрема, столична влада рекомендує керівникам церков і релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі. Проте, якщо парафіяни підуть у церкву, необхідно дотримуватися суворих правил і обмежень.

"По-перше: храми повинні забезпечити дезінфекцію і провітрювання приміщень. По-друге: обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів приміщення. По-третє: забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях. І, звісно, маскового режиму ніхто не скасовував!" - наголосив Кличко.

Він також повідомив, що напередодні міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій, яких закликали дотримуватися карантинних обмежень.

Мер зазначив, що ситуація з захворюваністю на ковід у Києві залишається складною, і закликав усіх киян провести свята в колі сім'ї.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко дав рекомендації щодо святкування Великодня.

Минулого року президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку проєкту "Великдень удома". Він провів зустріч з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.

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