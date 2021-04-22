РФ продовжує постачати заборонену зброю окупантам в ОРДЛО, - українська сторона СЦКК

Головною метою обстрілів з боку окупантів є провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ.

Про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ № 91/2021 від 21 квітня,повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

“За допомогою БПЛА Місія ОБСЄ зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» калібру 122 мм неподалік Дебальцевого: 6 з них поблизу населеного пункту Каютине в ОРДО та ще 6 в Чорнухине – ОРЛО. Важливо зазначити, що поблизу цих населених пунктів вперше зафіксовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Одночасне переміщення окупантами зазначених артилерійських систем на небезпечну до лінії розмежування відстань, що становить 12 та 18 км відповідно, вказує на скоординованість дій ватажків ОРДО та ОРЛО та може свідчити про підготовку окупантами провокацій із застосуванням забороненого озброєння”, - йдеться у повідомленні.

За оцінкою української сторони СЦКК розміщення найманцями важкого озброєння поблизу лінії розмежування пояснює збільшення кількості обстрілів позицій ЗС України та населених пунктів на підконтрольній урядові України території із застосуванням мінометів та артилерійських систем калібру більше 100 мм. Зазначається, шо тільки за три тижні квітня поточного року було зафіксовано 57 таких випадків, а питома вага випадків використання забороненого озброєння у загальній кількості порушень режиму припинення вогню зросла до 24%.

“Головною метою обстрілів з боку окупантів є провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь із застосуванням артилерії, наслідком яких мають бути жертви серед цивільного населення та руйнування цивільної інфраструктури. Більшість таких провокацій влаштовується з околиць Донецька та Горлівки, у зв'язку з чим у зоні вогню найманців постійно опиняються Південне, Шуми, Майорськ, Опитне, Піски, Красногорівка”, - сказано у повідомленні.

Наслідки таких обстрілів, як зазначається, щоденно фіксуються українською стороною СЦКК, верифікуються та направляються на адресу СММ ОБСЄ. Не досягнувши бажаного результату, окупанти вдаються до фабрикування обстрілів, створюючи “картинку” збройної агресії з боку Збройних Сил України для російських ЗМІ та місцевого населення.

Одним з таких прикладів став “інсценований 14 квітня "обстріл північної околиці Донецька", в якому ЗС України звинувачували у веденні вогню саме з артилерійських систем калібру 122 мм”.

“Насправді, саме в цей час був зафіксований обстріл окупантами українських позицій з мінометів калібру 120 мм, що доведено через координаційний механізм СММ ОБСЄ та верифіковано Українською стороною СЦКК”, - повідомляють у штабі ООС.

Як повідомляється, зазначені провокації є частиною глобальної стратегії РФ, що реалізується через окупаційні адміністрації і нав'язує ідею "захисту російських громадян за кордоном від реальної загрози, яку несе Україна".

“Зростання кількості озброєння та вільне переміщення його тимчасово окупованими територіями вкотре доводить, що Російська Федерація навмисно нагнітає обстановку в районі зіткнення та своїми діями провокує ескалацію конфлікту. Водночас, безпрецедентне збільшення російських військ на кордоні з Україною одразу знайшло своє відображення у накопиченні озброєння та військової техніки, збільшенні кількості та характері обстрілів позицій Збройних Сил України зі сторони збройних формувань Російської Федерації в ОРДЛО, що вкотре доводить – РФ не спостерігач, а учасник конфлікту на сході України!” - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупантів набули системного характеру і дестабілізують обстановку вздовж усієї лінії розмежування.

“Наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, - зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, 16 квітня відновлено доставлення гуманітарних вантажів до тимчасово окупованих територій Донеччини. 15 квітня до тимчасово окупованих територій доставлено гуманітарний вантаж медичного призначення.