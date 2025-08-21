«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: "Донбас – це питання не лише Конституції, але й виживання країни"

Президент розповів деталі "територіального" блоку перемовин із Трампом.

Зеленський: "Донбас – це питання не лише Конституції, але й виживання країни"
Фото: EPA/UPG

Під час спілкування з пресою Президент України Володимир Зеленський розповів, як відбувалося спілкування в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом на тему окупованих територій.

За словами глави держави, представники адміністрації США ставили йому запитання "по їхній карті, на якій були помилки щодо відсотку окупації Донецької області". Українська делегація підготувала власну мапу, але Зеленський не наполягав на її використанні, бо "продемонстрував їм на їхній карті, адже чудово розумію, яка обстановка, де ми є, присутність на Сході та чому росіяни не можуть отримати ту чи іншу територію".

Президент доніс до американського колеги важливість Донбасу: "Якщо наші військові вийдуть, то ми відкриємо шлях на Харків, я показав йому дороги на Дніпро. Ми не можемо просто вийти зі сходу, і це питання не лише нашої Конституції, але й виживання країни, про найбільш сильні захисні рубежі". 

Зеленський додав, що Путін "в разі отримання цього всього буде йти далі, незалежно від того, підпише він щось чи ні". Президент Трамп "зрозумів це". 
